Marco Rubio na Europa Central para reforçar laços com líderes pró-Trump

Esta foi a primeira visita em sete anos de um secretário de Estado norte-americano ao país de 5,5 milhões de habitantes que faz fronteira com a Ucrânia.

Críticas à Europa em mensagem de unidade

Tanto Roberto Fico como o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, com quem Rubio se vai encontrar esta segunda-feira, na segunda etapa da sua viagem, foram acusados pelas instituições da UE de enfraquecer o poder judicial, os meios de comunicação social e o combate à corrupção.

Trump é forte apoiante de Órban



Orbán, um dos aliados mais próximos de Trump na Europa, é considerado por muitos na extrema-direita americana como um modelo para as políticas rígidas do presidente dos EUA em matéria de imigração e o seu apoio ao conservadorismo cristão.

A Hungria e a Eslováquia elevaram as suas despesas com a defesa para 2% do PIB, menos do que alguns outros países e ainda muito aquém dos 5% do PIB até 2035, uma meta acordada pela NATO no ano passado após pressão de Trump.

"Muitos países não gostaram do que fizemos na Venezuela. Tudo bem. Isso foi do nosso interesse nacional. E então? Isso não significa que não seremos amigos", disse Rubio.





Na Eslováquia, que, tal como a Hungria, depende do petróleo e do gás russos e mantém relações tensas com o resto da União Europeia, Rubio discutiu a energia e a defesa com o primeiro-ministro Robert Fico e o presidente Peter Pellegrini.o", frisou Marco Rubio.O secretário de Estado norte-americano frisou queQueremos ser parceiros. Queremos trabalhar com a Europa, queremos trabalhar com os nossos aliados, queremos trabalhar em cooperação convosco”.. Não vamos enveredar por reuniões e cordialidades, mas em ações concretas decididas em conjunto, de forma que sejam benéficas para vocês e para nós. De formas que sejam benéficas para os vossos países e para o nosso país”, acrescentou.No sábado, Rubio, que é também conselheiro de segurança nacional de Trump, transmitiu uma mensagem de unidade na Conferência de Segurança de Munique, mantendo as críticas da administração à Europa após um ano conturbado para as relações transatlânticas."Esperamos que todos os países do mundo atuem no seu interesse nacional. É isso que os países devem fazer", disse Rubio. "Quando os nossos interesses nacionais estão alinhados, esta é uma oportunidade extraordinária para a cooperação e a parceria".Bratislava e Budapeste mantiveram laços com Moscovo, criticaram e, por vezes, atrasaram a imposição de sanções da União Europeia à Rússia e opuseram-se ao envio de ajuda militar para a Ucrânia.Em declarações antes de partir de Washington na quinta-feira, Rubio afirmou que Trump apoia muito Orbán, que está atrasado nas sondagens de intenção de voto antes das eleições de abril, nas quais poderá ser derrotado nas urnas.Enquanto outros países da União Europeia garantiram fontes de energia alternativas após a invasão da Ucrânia por Moscovo em 2022, incluindo a compra de gás natural aos EUA, a Eslováquia e a Hungria continuaram a comprar gás e petróleo russos, uma prática criticada pelos EUA. Rubio afirmou que este assunto seria discutido durante a sua breve visita.Robert Fico disse esperar que um acordo com a emprea Westinghouse, sediada nos EUA, possa ser assinado até ao próximo ano, o que levaria à formação de um consórcio para a construção de uma nova central nuclear na Eslováquia até 2040. Acrescentou que a Eslováquia pretende comprar mais quatro caças F-16.Robert Fico divergiu de Washington a certa altura, ao criticar a captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pelos EUA, no início de janeiro. Questionado sobre o assunto na conferência de imprensa, Rubio desvalorizou a divergência de opiniões.