Marcos Jr toma posse como Presidente das Filipinas para mandato único de seis anos

"Vocês, o povo, falaram para me dar a maior vitória eleitoral jamais vista" nas Filipinas, afirmou Marcos Jr, que obteve mais de 50% dos votos, num discurso depois de prestar juramento sobre a Constituição.

Nas primeiras palavras como Presidente, renovou o apelo à unidade nacional num tom nacionalista, carregado de alusões ao período de governação do pai, o ditador Ferdinand Marcos.

"Iremos longe juntos, não separados e com medo um do outro. As mudanças que vamos ver vão beneficiar todos. (...) Não estou aqui para falar do passado, mas sim do futuro. Nunca perdi a esperança na reconciliação", concluiu Marcos.

Horas antes da cerimónia, a transferência oficial de poder entre o atual e o Presidente cessante, Rodrigo Duterte, que não participou na tomada de posse, teve lugar no palácio presidencial.

Marcos completa assim o regresso ao poder da famosa dinastia, 36 anos depois de uma revolução popular ter acabado com o regime do pai e forçado a família a fugir do país de helicóptero.

A cerimónia contou com a presença, entre outros, da mulher do atual Presidente e quatro filhos de Imelda Marcos, a matriarca do clã que governou o arquipélago sob a sombra de Marcos pai entre 1965 e 1986, incluindo a década de violenta lei marcial declarada pelo então líder, que morreu no exílio em 1989.

"Não olhemos para trás, mas para a frente", disse o filho do ditador e novo Presidente das Filipinas num discurso de meia hora em que se dirigiu aos filipinos, principalmente em inglês e usando poucas frases em tagalog, a língua mais popular.