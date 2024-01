Maré de microplásticos inunda praias da Galiza. Contentor caiu a 80 quilómetros de Viana do Castelo

No passado dia 8 de dezembro,, seis contentores, um dos quais “com material plástico".Estima-se que tenham sido vertidas para o mar mais de 26 toneladas destas microesferas de plástico. A maré poluente afeta as praias da Galiza, mas também as da Cantábria e das Astúrias.

Os pellets são esferas de microplástico de apenas cinco milímetros, utilizadas como matéria-prima para fabricar plásticos.

Apesar de o episódio inicial ter acontecido em território português,e que as capitanias a norte do país estão atentas.

O mesmo não se passa em Espanha, onde a crise ambiental está difícil de gerir. As tarefas de limpeza são intermináveis e todos os dias chegam milhões destas microesferas às praias.

Plástico poderá entrar na cadeia alimentar



da Galiza, cujas praias estão invadidas por microplásticos na sequência do incidente com o navio Toconao, queixa-se de não terem sido oficialmente avisadas e explicam que isso reduziu a capacidade de ativar uma resposta adequada.Osde plástico são um risco para o meio ambiente, mas também para os humanos, já queDevido aos elevados índices de toxicidade, o Ministério Público espanhol está a investigar este incidente ambiental para apurar responsabilidades. Além disso, da Galiza ao País Basco,A associação Zero alertou entretanto ser “impossível” recolher todo o plástico que deu à costa em Espanha, em toneladas de minúsculas bolas que "rapidamente se espalham no ambiente".