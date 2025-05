Mari Alkatiri diz que vai fiscalizar obras no aeroporto internacional de Díli

"Quero que o aeroporto de Díli seja realmente de qualidade. Quando começar a construção do aeroporto, serei eu a fiscalizar. Ninguém me vai impedir", afirmou o antigo chefe do Governo Mari Alkatiri, em conferência de imprensa realizada no seu gabinete, na capital.

O Governo de Timor-Leste lançou terça-feira, dia em que o país assinalou o 23.º aniversário da restauração da independência, a obra para modernizar o aeroporto e aumentar a pista de aterragem.

Além do novo terminal, que vai incluir duas mangas de embarque de passageiros, a obra vai também reabilitar e expandir a pista do principal aeroporto do país de 1.850 metros para 2.150.

O projeto vai ser financiado através de um empréstimo ao Banco Asiático de Desenvolvimento, com apoio dos governos do Japão e da Austrália, bem como pelo Estado timorense, através do Orçamento de Estado.

Na conferência de imprensa, Mari Alkatiri criticou também o discurso do Presidente timorense, José Ramos-Horta, no âmbito das celebrações da restauração da independência, considerando que continua a promover-se.

"Aquilo não foi um discurso de Estado, mas sim um discurso de autopromoção. Aquilo não é um discurso de Estado", afirmou aos jornalistas o antigo chefe do Governo.

Segundo Mari Alkatiri, um discurso de Estado deve ser centrado na situação atual do país, e não em comentários "sobre si próprio".

No discurso, proferido terça-feira na cerimónia de celebração do 23.º aniversário da restauração da independência, o Presidente timorense recordou o primeiro mandato como chefe de Estado timorense, entre 2007 e 2012, bem como o percurso de 10 anos antes de regressar à Presidência da República, em 2022.

Nas declarações aos jornalistas, Mari Alkatiri reconheceu mérito ao Presidente, que considerou como uma "pessoa extremamente ativa", mas salientou que valoriza resultados e que nos últimos três anos não tem visto melhorias.

"Sou uma pessoa que valoriza os resultados. Pode-se ocupar muitos cargos, mas se não houver resultados, não há nada de positivo", concluiu.