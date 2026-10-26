Marina Silva celebra vitória de Lula que afasta risco de invasões de terras indígenas

"O que eu mais temia era que as terras indígenas pudessem ser invadidas novamente", afirmou, em declarações aos jornalistas após a vitória de Lula da Silva na segunda volta das presidenciais de domingo.

"E agora eu tenho a certeza de que eles estarão preservados e de que não haverá mais o risco de o garimpo voltar para destruir essas populações", acrescentou, referindo-se à mineração ilegal.

Marina Silva manifestou ainda alívio com o resultado eleitoral, considerando que estavam ameaçadas as conquistas ambientais e sociais do país.

"Estou muito feliz, porque, como eu tinha dito para vocês, o risco de jogar [...] abaixo todas as conquistas que conseguimos na área ambiental, de direitos humanos, de combate à desigualdade, era muito grande", declarou.

A antiga ministra apontou também ameaças à democracia e à soberania brasileira, sustentando que o resultado permitiu preservar "o coeficiente civilizatório" do Brasil.

"Não queremos ver o Brasil subserviente, fazendo servidão voluntária a quem quer que seja, como querem eles, em relação ao Governo Trump", afirmou, numa crítica aos adversários de Lulada Silva.

A ambientalista defendeu que o Brasil deve procurar parcerias internacionais preservando a sua soberania e os compromissos ambientais e sociais.

"O Brasil é um país soberano, que busca parceria, mas tem compromisso com combater desmatamento, enfrentar mudança do clima, combater desigualdade e promover o modelo de desenvolvimento económico de base sustentável", afirmou.

Questionada sobre como estava o seu coração depois do resultado eleitoral, respondeu: "Meu coração está feliz, agradecido a Deus e ao povo brasileiro".

Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito no domingo na segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, com 51,79% dos votos, para o quarto mandato como chefe de Estado, derrotando Flávio Bolsonaro, e fez história como o primeiro candidato a vencer depois de ter perdido na primeira volta.

No entanto, Flávio Bolsonaro disse hoje que vai pedir a anulação das eleições após a decisão do Supremo Tribunal Federal de prorrogar o horário das secções de voto e recusa-se a reconhecer a derrota.