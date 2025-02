Marinha atenta a recrudescimento de navios russos em águas portuguesas

Só no ano passado, a Marinha fez 73 missões de acompanhamento, cinco vezes mais do que em 2022, e a maioria a navios russos.Um aumento que levou já ao secretário-geral da NATO alertar que a Rússia está a tentar desestabilizar países como Portugal.A Marinha já disse que está a aumentar a vigilância a navios russos que passam em águas nacionais, com o ministro Nuno Melo, a não detalhar. Contudo garante que a Marinha está em cima do assunto.Quanto às declarações de Donald Trump sobre os Estados Unidos assumirem o controlo da Faixa de Gaza, Nuno Melo diz que Portugal vai sempre cumprir os compromissos com a NATO e fala em singularidades da política norte Americana.