Marinha francesa apreende 10 toneladas de cocaína ao largo da África Ocidental

A prefeitura marítima do Atlântico revelou que a operação, lançada na segunda-feira, envolveu dois navios da marinha francesa.

"Um total de 9,6 toneladas de cocaína, com um valor estimado de quase 519 milhões de euros, foram apreendidas a bordo do navio", afirmou a prefeitura, numa nota.

No comunicado sublinhou-se que o navio não estava registado em qualquer Estado, mas não forneceu quaisquer detalhes sobre a tripulação.

Neste tipo de operações realizadas junto à costa africana, as drogas apreendidas são geralmente destruídas e o navio fica então livre para retomar a viagem.

A marinha francesa atuou no âmbito da missão naval Corymbe, através da qual a França mantém uma presença na África Ocidental e no Golfo da Guiné.

Até ao final de agosto, a marinha francesa já tinha apreendido quase seis toneladas de cocaína ao largo da costa da África Ocidental, zona que inclui Cabo Verde e Guiné-Bissau.

Na altura, o Chefe do Estado-Maior Naval francês, almirante Nicolas Vaujour, sublinhou que as apreensões efetuadas pela marinha em todo o mundo em 2025 já tinham atingido um recorde histórico, ultrapassando 45 toneladas.