Marinha senegalesa apreende mais de duas toneladas de cocaína

A Direção de Informação e Relações Públicas das Forças Armadas (DIRPA) senegalesas comunicou que o navio se encontrava a 363 quilómetros ao largo de Dacar.

"A primeira investigação revelou cocaína pura a bordo, com um peso estimado de 2.026 quilogramas. A bandeira do navio e a nacionalidade dos cinco membros da tripulação não foram especificadas", disse a mesma fonte.

"O navio, a carga e a tripulação foram entregues às autoridades competentes para uma investigação mais aprofundada", concluiu a DIRPA.

As autoridades do Senagal, país que faz fronteira com a Guiné-Bissau, efetuaram várias apreensões de drogas nos últimos meses, tendo a marinha apreendido, em outubro de 2019, mais de uma tonelada de cocaína, também ao largo de Dacar, que se presumiu ter vindo da América Latina com destino a Espanha.