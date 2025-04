Mario Vargas Llosa morre em Lima aos 89 anos

"Com profunda dor, tornamos público que o nosso pai, Mario Vargas Llosa, faleceu hoje em Lima, rodeado pela sua família e em paz", escreveu o filho Álvaro Vargas Llosa na sua conta da rede social X.

Na mensagem, também replicada pela sua filha Morgana Vargas Llosa, os descendentes do escritor sublinharam que, tornaram pública a morte do seu pai "rodeado pela sua família e em paz".

"A sua partida entristecerá os seus familiares, os seus amigos e os seus leitores em todo o mundo, mas esperamos que encontrem consolo, como nós, no facto de ter tido uma vida longa, múltipla e frutífera, e de deixar atrás de si uma obra que lhe sobreviverá", lê-se na mensagem.

Ainda de acordo com a mensagem, nas próximas horas e dias, as cerimónias fúnebres serão realizadas "de acordo com as suas instruções", pelo que "não haverá cerimónia pública".

"A nossa mãe, os nossos filhos e nós próprios confiamos que teremos espaço e privacidade para nos despedirmos dele em família e na companhia dos seus amigos mais próximos. Os seus desafios, como ele desejava, serão cremados", lê-se na mensagem.