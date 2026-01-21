Mark Rutte afirma que divisões na NATO se resolvem com diplomacia

Num painel do Forum Económico Mundial, em Davos, Mark Rutte referiu que, à semelhança dos seus antecessores, prefere trabalhar nos bastidores para acalmar os ânimos, até porque sabe que qualquer comentário público poderia ser contraproducente.Nestas declarações o secretário-geral da NATO sublinhou, no entanto, a necessidade de garantir a segurança do território junto ao Ártico.