Mundo
Mark Rutte afirma que divisões na NATO se resolvem com diplomacia
O secretário-geral da NATO diz que as divisões dentro da Aliança Atlântica se resolvem com diplomacia ponderada. Mark Rutte recusa comentar a crise criada com a vontade de Donald Trump de ficar com a Gronelândia.
Num painel do Forum Económico Mundial, em Davos, Mark Rutte referiu que, à semelhança dos seus antecessores, prefere trabalhar nos bastidores para acalmar os ânimos, até porque sabe que qualquer comentário público poderia ser contraproducente.Nestas declarações o secretário-geral da NATO sublinhou, no entanto, a necessidade de garantir a segurança do território junto ao Ártico.