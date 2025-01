Foto: Yves Herman - Reuters

O secretário-geral da NATO não se quer comprometer com um valor, mas reforça que dois por cento do PIB de cada Estado-membro não é suficiente.



"O que sei de Donald Trump e do novo Governo é que eles foram os que nos pressionaram para termos mais gastos com defesa, foram bem-sucedidos nisso e estavam certos", afirmou Mark Rutte.