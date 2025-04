Mark Rutte desvaloriza "influência imediata" das tarifas dos EUA na NATO

No entanto, o facto é que, na reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros destes dois dias, vários representantes manifestaram um receio.





O receio de que o que se vai gastar com o aumento das tarifas e com a inflação (que as tarifas podem gerar) pode desviar dinheiro dos investimentos em defesa.

Mark Rutte diz que é uma situação em que os políticos nacionais têm que fazer escolhas.