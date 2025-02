Marmelada com cannabis na bagagem. Cidadão norte-americano detido na Rússia

A agência de notícias Interfax reportou que a polícia russa iniciou um processo penal contra um indivíduo de nacionalidade norte-americana por "contrabando de drogas numa quantidade significativa".





A detenção do cidadão apresentado como K. Byers, de 28 anos, foi confirmado, esta sexta-feira, pelo Serviço Federal de Alfândega da Rússia após as autoridades alfandegárias terem descoberto marmelada com cannabis nas malas de viagem.







De acordo com um canal do Telegram, o Mash, que alega ter fontes nos serviços de segurança russos, relatou que o suspeito tinha sido detido à chegada ao aeroporto de Vnukovo, em Moscovo.







“A 7 de fevereiro, os funcionários da alfândega de Vnukovo detiveram um cidadão norte-americano de 28 anos que transportava marmelada com canabinóides na sua bagagem”, disse o serviço de alfândega à TASS.







De acordo com a agência de notícias russa TASS, a alfândega parou o cidadão dos EUA depois de ter desembarcado de um voo de Istambul. Com ajuda de um cão treinado a detetar drogas, chamado Eureka, foi sinalizada uma das malas do cidadão norte-americano.



Alegadamente, os inspetores encontraram dois frascos de plástico e um saco com doces dentro.



De acordo com as autoridades da alfândega, a análise química revelou que esses conteúdos “continham substâncias narcóticas do grupo canabinoide”, acrescentou a TASS.







Byers enfrenta uma pena de até sete anos de prisão caso seja considerado culpado das acusações de tráfico drogas. A multa pode atingir mais de dez mil euros.

Entra Byers, sai Fogel

A notícia da detenção (14 de fevereiro) de K. Byers, surge sete dias depois de o episódio ter ocorrido (7 de fevereiro).







Entretanto, na terça-feira, dia 11 de fevereiro, chegou aos Estados Unidos, Marc Fogel, um cidadão norte-americano, preso na Rússia em 2021, por alegadamente transportar cannabis medicinal prescrita.





Fogel estava a cumprir uma sentença de 14 anos por uma acusação de tráfico de drogas.







O professor de 63 anos acabou por ser libertado após negociação entre as autoridades russas e americanas.