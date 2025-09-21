Marques Mendes saúda reconhecimento do Estado palestiniano

Luís Marques Mendes falava aos jornalistas à margem de uma visita à Feira de Luz, em Carnide, Lisboa, que decorre até final do mês.

Questionado sobre o facto de a AD estar dividida sobre o reconhecimento da Palestina, o candidato a Presidente da República referiu que tal "não impede qualquer decisão do Governo".

Portanto, "é uma questão de gestão dos dois partidos, não me vou meter nessa questão", afirmou.

"Acho que é mais importante nesta altura saudar a decisão. Eu acho que esta decisão de reconhecimento do Estado da Palestina devia ser feita no quadro da União Europeia, isso era o ideal", prosseguiu.

"Não sendo possível no quadro da União Europeia, porque a União Europeia se divide, acho que Portugal faz bem em alinhar na mesma ocasião com países como a França, como o Reino Unido, como o Canadá ou como a Austrália", considerou.

O candidato referiu ainda que "esta decisão é importante porque é simbolicamente uma aposta a maior visibilidade, dignidade e legitimidade do povo palestiniano no quadro internacional e pode ser um passo que venha a ajudar um processo de paz construído na base da ideia de dois Estados".

"Portanto, para mim, acho que o mais importante é o passo que hoje é dado", rematou.

Quanto ao artigo publicado pelo antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva sobre a escolha do próximo chefe de Estado, Marques Mendes considerou um "um excelente artigo", classificando-o de bem pensado, bem escrito e bem fundamentado.

"Acho que traça um perfil daquilo que deve ser o Presidente da República que me parece corretíssimo. Por isso só posso dizer que estou em sintonia com o artigo", acrescentou.

Questionado sobre se não sentiu falta de apoio da parte de Cavaco Silva, Marques Mendes foi perentório: "Não, senti-me muito confortável até com o artigo, muito confortável".

"Tenho uma total sintonia no perfil que define do Presidente da República, ainda por cima vindo de alguém que conhece bem a função", disse.

Instado a comentar a troca de palavras entre o líder do Chega, André Ventura, que também é candidato presidencial, e o autarca de Oeiras, Isaltino Morais, Marques Mendes escusou-se a pronunciar-se sobre questões que considera serem "de caráter partidário".

"Não é que não tenha a minha opinião, mas às vezes há coisas que se pensam e não se devem dizer", prosseguiu.

André Ventura "quer representar uma parte dos portugueses", disse, referindo que, pelo contrário, pretende "representar todos os portugueses" e, por isso, a sua candidatura "é radicalmente diferente porque é a candidatura contra o radicalismo, pelo centro, pelo equilíbrio, pela moderação e pela sensatez", sintetizou.

Questionado sobre o que representam para si as várias candidaturas à direita, Marques Mendes considerou que são um desafio ainda maior".

"Considero isso pela positiva e não pela negativa", adiantou, sublinhando que "os partidos não são donos dos eleitores, cada eleição é uma eleição", disse, referindo que até ao momento está confortável.

Recordou que quando avançou com a sua candidatura havia um candidato que tinha 21 pontos percentuais à sua frente.

"As últimas sondagens agora dizem que há um empate técnico entre eu e esse candidato, só posso estar confortável e satisfeito", concluiu Luís Marques Mendes.