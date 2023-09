Marrocos e Líbia. UNICEF Portugal pede donativos para o Fundo de Emergência

EPA

É um apelo da UNICEF Portugal.



A organização pede donativos para o Fundo de Emergência que permite atuar em menos de 48 horas e salvar vidas.



O pedido surge depois do sismo de Marrocos e também das inundações na Líbia.



Ouvida pela Antena 1, a diretora-executiva da UNICEF Portugal garante que as verbas doadas vão servir para ajudar as crianças no terreno.



Beatriz Imperatori explica que, no que toca em concreto a Marrocos, as prioridades ainda estão a ser definidas.



Os donativos podem ser feitos através da Internet, na página da UNICEF Portugal em unicef.pt.