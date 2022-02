Marrocos. Pode estar iminente resgate de menino que caiu a um poço

Prosseguiram durante toda a noite os esforços para resgatar o menino de cinco que caiu a um poço, na terça-feira, no norte de Marrocos. As equipas de socorro dizem estar cada vez mais perto de Rayan, mas as dificuldades por causa do terreno não permitem acelerar a missão.