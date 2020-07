Marte. Depois das sondas lançadas por China e EAU, NASA inicia nova missão

“Estamos prontos para o lançamento. Vivemos tempos extraordinários com a pandemia do novo coronavírus, e ainda assim perseveramos e protegemos esta missão, porque é muito importante”, afirmou Jim Bridenstine, administrador da NASA.







O lançamento está marcado para esta quinta-feira às 7h50 locais (11h50 em Lisboa) a partir de Cape Canaveral, na Florida.







Após uma viagem de sete meses,. A partir desse momento, a missão tem duração prevista superior a dois anos (equivalente a um ano marciano).





O equipamento, no valor de 2,7 mil milhões de dólares, tem o tamanho de um carro, pesa mais de uma tonelada e será o quinto rover da NASA a chegar a Marte.







, que será o primeiro a tentar voar noutro planeta. Conta ainda com várias câmaras, microfones e um braço robótico. Com estas ferramentas,













A própria cratera Jezero , onde se prevê que a missão pouse em fevereiro,Em várias línguas eslavas,significa “lago”.





O objetivo central desta missão é determinar se já houve vida em Marte. No entanto, pretende-se também caracterizar com mais pormenor o clima e a geologia do planeta, bem como preparar expedições humanas no futuro.





A missão é lançada numa altura em que a Terra e Marte estão numa posição favorável para que a viagem seja efetuada, tendo em conta as órbitas de ambos os planetas.







Bethany Ehlmann, geologia planetária do Instituto de Tecnologia da Califórnia, que também integra a missão, destaca que





“Sabemos através da exploração que este mundo aqui ao lado também pode ter sido habitável. Na altura em que a vida na Terra ainda se estava a desenvolver, Marte já seria habitável, com lagos e rios”, acrescentou, em declarações ao Washington Post

Corrida ao espaço?





Este lançamento da NASA será o terceiro a nível mundial em pouco mais de uma semana. A 23 de julho, a China lançou a Tianwen-1 (nome retirado de um poema da China antiga, escrito por Qu Yuan, e que significa "Questionar a Verdade dos Céus").





Esta é a primeira tentativa de Pequim de pousar no Planeta Vermelho e também de colocar uma sonda em órbita. Na prática, a Tianwen-1 pretende orbitar, aterrar e lançar um rover no Planeta Vermelho.







A sonda foi lançada a partir de Hainan, uma ilha que se situa no ponto mais a sul do país, e deverá chegar a Marte também em fevereiro de 2021.







Dias antes da missão chinesa, também os Emirados Árabes Unidos deram o seu primeiro grande passo para além da órbita da Terra.







A missão Amal (que significa “Esperança” em árabe) partiu no dia 19 de julho com destino a Marte a partir do centro espacial de Tanegashima, no Japão, tornando-se no primeiro país do mundo árabe a juntar-se às missões interplanetárias.





Esta sonda deverá começar a orbitar Marte a partir de fevereiro de 2021. A partir desse momento deverá orbitar em volta do planeta durante 687 dias terrestes (equivalente a um ano marciano), com o objetivo de descobrir informações sobre a dinâmica da atmosfera.







Associated Press “a sonda Amal está programada para acompanhar a sonda Maven da NASA, enviada a Marte em 2014 para estudar como o planeta passou de um clima quente e húmido, que pode ter abrigado vida microbiana (…), para passar a ser o lugar frio e árido de hoje”,

As várias missões simultâneas em curso podem, no entanto, significar algo mais do que uma corrida ao espaço, diferente da rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria.