Mary Mora é a nova embaixadora da Venezuela em Portugal

A aprovação teve lugar na sequência de um pedido do Presidente Nicolás Maduro e da apresentação de um relatório pela Comissão Permanente de Política Externa, Soberania e Integração da Venezuela, presidida pelo vice-presidente do parlamento venezuelano, o deputado Roy Daza.Durante a sessão parlamentar, Roy Daza começou por explicar que Mary Eglys Flores Mora, “”.“Neste caso, o presidente da República (Nicolás Maduro) tomou uma decisão que não apenas responde à possibilidade de um bom trabalho de Mary Flores Mora, mas também à necessidade de reforçar e relançar as relações entre o nosso país e a República Portuguesa”, frisou o deputado.Segundo Roy Daza “há apenas algumas semanas, houve uma conversa entre o Governo de Portugal e o nosso Presidente da República, Nicolás Maduro, que abriu um novo capítulo numas relações que são muito importantes para nós”.”, explicou o vice-presidente do parlamento.Segundo a imprensa venezuelana, desde 2016 que Mary Eglys Flores Mora ocupava o cargo de cônsul-geral da Venezuela em Lisboa.Mary Eglys Flores Mora, de 39 anos, substitui Lucas Enrique Rincón Romero que, desde 2006, era embaixador na capital portuguesa.