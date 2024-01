Foto: Mika Baumeister - Unsplash

As autoridades justificam a decisão é justificada com o aumento de 75 por dos casos de infeção respiratória, durante a última semana do ano.



O uso obrigatório de máscara já estava em vigor nas regiões da Catalunha, Múrcia e Valência. Agora estende-se a todo o território espanhol, como relata a correspondente da Antena 1 em Madrid, Ana Romeu.