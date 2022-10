Masha Amini. Artistas cortam cabelo em gesto de apoio às mulheres iranianas

A morte de uma jovem no irão detida pela policia criou uma onda original de apoio às mulheres iranianas. Várias artistas francesas decidiram cortar o cabelo, como símbolo de homenagem à liberdade e aos direitos das mulheres no Irão.