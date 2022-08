Massacre de Iguala 2014. Autoridades mexicanas falam "em crime de Estado"

O Procurador Geral mexicano que liderou as investigações foi detido.

Foram ainda emitidos mandados de captura contra 64 militares e policias envolvidos no processo.



O relatório da Comissão Governamental aponta para ações que permitiram o desaparecimento e execução dos jovens bem como o assassinato de outras seis pessoas.



Os 43 estudantes desapareceram na noite de 26 para 27 de setembro de 2014. Estavam a caminho da cidade de Iguala no estado de Guerrero, no sul do país.



Pretendiam seguir de autocarro rumo à Cidade do México para participar nos protestos contra as más condições de educação no país.



De acordo com as investigações, os jovens foram capturados e mortos por policias locais e membros do cartel de drogas Guerreros Unidos.