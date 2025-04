"Massacre sangrento". Dezenas de mortos após ataque israelita a bairro residencial em Gaza

O Hamas já reagiu ao mais recente ataque, classificando-o como “um massacre sangrento” cometido por Israel.

O porta-voz das Forças Armadas israelitas, Avichay Adraee, declarou entretanto que as últimas operações em Gaza eliminaram "homens armados" e destruíram armas em Shujayea, destruindo também "aberturas de túneis e infraestruturas" em Rafah.

"O que fizeram as crianças?"

c/ agências

Segundo as forças militares israelitas, o alvo era um combatente do Hamas. Telavive garantiu ainda que, no decorrer do ataque, tomou várias medidas para reduzir os danos contra civis, incluindo o uso de “armas de precisão”.No entanto, fontes médicas dagarantiram queUm habitante de Shujayea contou à agência France-Presse que algumas das vítimas ficaram “em pedaços” depois do ataque, que utilizou “vários mísseis” para espalhar estilhaços. “A poeira e a destruição maciça encheram todos os lugares. Não conseguíamos ver nada, só [ouvíamos] os gritos e o pânico das pessoas”, revelou.A maioria das vítimas, entre as quais crianças,devido à ofensiva israelita em Gaza.Um porta-voz da Proteção Civil disse ser muito difícil alcançar as “dezenas de pessoas” presas debaixo dos destroços pois as equipas não possuem equipamentos apropriados devido ao bloqueio, por Israel, da passagem de ajuda ao território palestiniano.Além disso, também os médicos têm falta de medicamentos para tratar as vítimas e os hospitais estão praticamente sem reservas de sangue.Milhares de pessoas fugiram na semana passada de Shujayea depois de o Exército israelita ter ordenado a evacuação da maior parte do bairro. No entanto, segundo os habitantes, a área atingida no mais recente ataque não estava contemplada pela ordem de evacuação., lamentou um idoso morador do bairro, em declarações à BBC.Israel retomou os bombardeamentos aéreos contra Gaza no mês passado, após uma trégua de quase dois meses com o Hamas, e acabou por alargar a ofensiva terrestre a todo o território. De acordo com as autoridades palestinianas, mais de 1.400 pessoas morreram só neste período.Os mediadores Egito, Catar e Estados Unidos têm procurado, sem sucesso, regressar às negociações de cessar-fogo.