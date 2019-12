Massagem tailandesa é considerada Património da Humanidade

Ao contrário das massagens convencionais, a Nuad Thai envolve vários movimentos e coloca as pessoas em várias posições diferentes.







Para além das mãos, os terapeutas usam também os antebraços e os joelhos para fazer pressão durante a massagem.







Além dos benefícios relaxantes, existem algumas pesquisas que destacam as suas propriedades de aliviar dores nas costas, problemas de circulação, enxaquecas, insónias ou problemas de ansiedade.







Em declarações à BBC, a UNESCO afirma que esta prática “tem as suas raízes no autocuidado da sociedade camponesa do passado, onde existiam em todas as aldeias curandeiros a quem as pessoas recorriam quando tinham dores no corpo devido ao trabalho no campo.”





A lista da UNESCO conta com 550 itens, de 127 países, na sua lista de Património Cultural, divididos em três categorias.







“Reconhecemos coisas que são importantes de preservar para as gerações futuras”, declarou a UNESCO





Este ano foram também adicionados a esta lista os Caretos de Podence, os tradicionais mascarados do Entrudo Chocalheiro da aldeia do concelho transmontano de Macedo de Cavaleiros.