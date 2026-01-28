Mau tempo. Ativada fase de emergência em toda a região da Estremadura espanhola

Os serviços de emergência da Estremadura anunciaram esta ativação, que abrange toda a região, nas redes sociais na noite de terça-feira, noticiou a agência Efe.

O Ministério Regional da Educação, Ciência e Formação Profissional também suspendeu as aulas de hoje de manhã (quarta-feira) em todos os estabelecimentos educativos da Estremadura devido às condições meteorológicas adversas previstas, incluindo chuva forte, neve e fortes rajadas de vento.

Foram emitidos avisos meteorológicos amarelos e laranja devido à chuva, com precipitação que pode atingir os 80 litros por metro quadrado em 12 horas e uma acumulação total de até 200 litros, bem como ventos superiores a 90 quilómetros por hora, informou o governo regional em comunicado de imprensa.

Além disso, mantêm-se em vigor os alertas de queda de neve na zona norte da província de Cáceres, com acumulação de até 5 centímetros de neve em 24 horas a altitudes superiores a 600 metros.

Um total de onze cursos de água na Estremadura, nove na bacia do rio Guadiana e dois na bacia do rio Tejo, ambos partilhados por Espanha e Portugal, encontram-se em alerta vermelho devido ao aumento do caudal provocado pelas chuvas fortes e persistentes.

Na bacia do rio Guadiana, foi declarado o alerta vermelho para o rio Zújar (na passagem por Guadamatilla), o rio Siruela (La Serena), o rio Búrdalo (Santa Amalia), o rio Aljucén (Aljucén), o rio Entrín (Lobón) e o rio Gévora (Valdebótoa), bem como para os ribeiros Lorianilla e Rivera, na passagem pelos municípios de Montijo e La Albuera, respetivamente.

De acordo com o Sistema Automático de Informação Hidrológica da bacia hidrográfica do rio Tejo, os rios Salor e Alagón encontram-se em alerta vermelho na passagem pelos municípios de Membrío e Coria, na província de Cáceres, respetivamente.

Estas onze vias navegáveis estão em alerta vermelho devido à "elevação do nível da água", segundo fontes da Junta da Estremadura.

Esta comunidade autónoma emitiu também um alerta vermelho para a cheia do rio Guadalmez, que atravessa esta cidade na província de Badajoz, e do rio Matachel (Los Molinos).

Até às 21:00 de terça-feira (20:00 de terça-feira em Lisboa), os serviços de emergência da Estremadura tinham registado 80 ocorrências relacionadas com a tempestade Joseph.