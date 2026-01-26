Mau tempo atravessa EUA. Milhões de casas sem eletricidade e várias vítimas mortais

Oriana Barcelos - Antena 1



c/ Lusa

Os Estados Unidos estão a ser atravessados por uma grande tempestade de inverno, com milhares de habitações sem eletricidade e muitos aviões em terra. As autoridades já registaram mais de uma dezena de mortos.Cerca de 14 mil voos com destino ou partida nos Estados Unidos foram cancelados durante o fim de semana, de acordo com a plataforma FlightAware.A tempestade, descrita pelo serviço meteorológico nacional (NWS) como “invulgarmente extensa e de longa duração”, é provocada pela chegada de uma massa de ar ártico proveniente do Canadá.O presidente norte-americano, Donald Trump, aproveitou na sexta-feira a chegada da tempestade para manifestar ceticismo sobre as alterações climáticas.“Os insurgentes ambientais poderiam explicar-me, por favor: o que aconteceu ao aquecimento global?”, ironizou.A comunidade científica debate a relação entre o clima e estas tempestades, que ocorrem quando o ar ártico escapa para o continente norte-americano.Os investigadores notam que as perturbações no vórtice polar são mais frequentes há 20 anos, o que pode dever-se ao aquecimento rápido do Ártico, embora sublinhem a necessidade de mais dados para estabelecer uma ligação firme.A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, alertou que “cinco ou seis minutos no exterior podem ser literalmente perigosos para a saúde”.As autoridades avisaram que o frio extremo pode persistir durante uma semana, com temperaturas que podem descer abaixo dos -45°C em algumas regiões.