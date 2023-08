Mau tempo no norte da Europa causa um morto e afeta transporte marítimo e aéreo

Três pessoas foram transportadas para o hospital na Suécia, depois de duas carruagens de passageiros de um comboio terem descarrilado em Hudiksvall, uma cidade 280 quilómetros a norte de Estocolmo, adiantou fonte policial, citada pela agência Associated Press (AP).

O descarrilamento ocorreu porque "o trilho foi afetado pelas fortes chuvas e deslizamentos de terra", acrescentou a mesma fonte, referindo que o número de feridos pode ser superior.

O comboio transportava cerca de 120 pessoas na altura do acidente.

Os `ferries` que ligam a Polónia à Suécia, duas ilhas alemãs à Alemanha continental e a Noruega à Dinamarca ficaram nos portos.

Na Lituânia, uma mulher de 50 anos morreu na sequência da queda de uma árvore perto da fronteira com a Letónia.

Aquela região foi fortemente afetada pelo mau tampo, com vários telhados arrancados e milhares de habitações sem eletricidade.

Na vizinha Letónia, também no Báltico, os `media` locais noticiaram quedas de árvores derrubadas por rajadas de vento de até 108 quilómetros por hora, enquanto os meteorologistas também relataram granizo do tamanho de bolas de golfe em Apgulde, uma vila a sudoeste de Riga.

A agência Baltic News Service adiantou que a tempestade causou grandes danos na região vizinha de Dobele.

De acordo com publicações nas redes sociais, uma das propriedades afetadas foi um parque em Tervete, uma área recreativa popular infantil da Letónia.

Este parque irá ficar encerrado até a próxima semana.

Chuvas fortes e granizo também foram registadas na Estónia, o terceiro país báltico.

Na Dinamarca, a polícia do nordeste do país referiu através da rede social X (antigo Twitter), que "o clima ainda está complicado".

O corpo de bombeiros de Copenhaga pediu à população para se manter longe de parques e florestas, alertando que "a combinação de solo encharcado de chuva e tempestades aumenta o risco de queda de árvores".

No sul da Noruega, as autoridades elevaram o alerta de clima extremo ao máximo devido a fortes chuvas, deslizamentos de terra e inundações repentinas.

Também foram relatadas ruas inundadas em Oslo, capital da Noruega.

A presidente da Comissão Europeia viaja para a Eslovénia na quarta-feira para observar a destruição provocada pelas cheias dos últimos dias no país e que obrigaram o governo esloveno a pedir ajuda a Bruxelas.

A Eslovénia e o Chipre requereram no domingo o Mecanismo de Proteção Civil da UE por causa, respectivamente, das cheias e dos incêndios que estão a afetar estes países.

Em comunicado divulgado hoje, a Comissão Europeia anunciou o pedido feito pelos dois Estados-membros. Em resposta ao pedido esloveno, França vai enviar duas escavadoras e engenheiros e a Alemanha duas pontes prefabricadas, duas escavadoras e respetivo pessoal.

O Copérnico, o sistema de satélites da UE, apresentou diversos mapas das regiões afetadas na Eslovénia. As autoridades eslovenas consideraram as cheias dos últimos dias as piores na história recente do país.

Já Chipre solicitou o mecanismo europeu por causa dos incêndios que estão a devastar uma parte significativa do território e a União Europeia "vai mobilizar duas aeronaves Canadair" que estão na Grécia.