Mau tempo no Reino Unido. Voos cancelados ou atrasados





As ligações ferroviárias também foram afetadas e nas vias rodoviárias as autoridades pedem atenções redobradas.



A única pista do aeroporto de Stansted foi encerrada para limpeza da neve.



“Os passageiros foram aconselhados a verificar junto das companhias aéreas sobre a situação dos voos”, revelou fonte do aeroporto de Stansted. Escócia, Londres e sudoeste de Inglaterra estão sob aviso amarelo.A única pista do aeroporto de Stansted foi encerrada para limpeza da neve.“Os passageiros foram aconselhados a verificar junto das companhias aéreas sobre a situação dos voos”, revelou fonte do aeroporto de Stansted. Heathrow e Gatwick afetados No aeroporto de Heathrow mais de 50 voos foram cancelados no domingo. A British Airways, a maior companhia a operar no aeroporto de Heathrow, pediu desculpas aos passageiros e vai reembolsar os que viram os seus voos cancelados.



Já o aeroporto de Gatwick fechou temporariamente uma das suas pistas a meio da tarde de domingo, reabrindo-a às 20h00 quando as condições melhoraram.



Alguns voos foram cancelados ou atrasados, 28 foram desviados para outros aeroportos durante o encerramento.



“Os passageiros são aconselhados a verificar o estado do voo com a companhia aérea – e também as condições de viagens – antes de se deslocarem para o aeroporto”, afirmou o porta-voz do aeroporto de Gatwick.



Também no aeroporto de London Luton, os responsáveis alertaram para a possibilidade de haver alterações nos voos.



No sábado, o aeroporto de Manchester foi obrigado a encerrar as pistas devido a um forte nevão, o que afetou dezenas de voos. No aeroporto de Heathrow mais de 50 voos foram cancelados no domingo. A British Airways, a maior companhia a operar no aeroporto de Heathrow, pediu desculpas aos passageiros e vai reembolsar os que viram os seus voos cancelados.Já o aeroporto de Gatwick fechou temporariamente uma das suas pistas a meio da tarde de domingo, reabrindo-a às 20h00 quando as condições melhoraram.Alguns voos foram cancelados ou atrasados, 28 foram desviados para outros aeroportos durante o encerramento.“Os passageiros são aconselhados a verificar o estado do voo com a companhia aérea – e também as condições de viagens – antes de se deslocarem para o aeroporto”, afirmou o porta-voz do aeroporto de Gatwick.Também no aeroporto de London Luton, os responsáveis alertaram para a possibilidade de haver alterações nos voos.No sábado, o aeroporto de Manchester foi obrigado a encerrar as pistas devido a um forte nevão, o que afetou dezenas de voos.