Uma violenta tempestade matou quatro pessoas, o Texas, nos Estados Unidos. As chuvas fortes e as rajadas de vento, que atingiram 160 quilómetros por hora, deixaram mais de oitocentas mil famílias sem eletricidade na cidade de Houston.

O temporal, considerado "excecional"... provocou avultados danos materiais. O mau tempo danificou edifícios, arrancou árvores e deixou as ruas inundadas.



Nos dois principais aeroportos da cidade, os voos foram interrompidos.



Hoje, as escolas estão encerradas nesta cidade com quase dois milhões e meio de habitantes.