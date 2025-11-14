Mauritânia resgata cerca de 220 migrantes de uma embarcação

Entre os migrantes resgatados na noite de quinta-feira, 15 foram transferidos para um centro médico, acrescentou a fonte.

Os migrantes - na sua maioria gambianos e senegaleses - seguiam a bordo de uma embarcação que partiu da costa da Gâmbia no início de novembro com o objetivo de chegar às ilhas Canárias (Espanha).

A fonte não especificou se a embarcação tinha sofrido uma avaria ou se foi simplesmente avistada pela patrulha da guarda costeira mauritana, nem forneceu detalhes sobre a causa da morte do migrante.

De acordo com os dados mais recentes da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), publicados na passada quarta-feira, as travessias irregulares para a União Europeia a partir da região da África Ocidental, a chamada "rota das Canárias", diminuíram 59% nos primeiros 10 meses de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024.

Na rota do Mediterrâneo Ocidental, principalmente a partir da Argélia, registou-se um aumento de 27% nos primeiros 10 meses deste ano, face a igual período de 2024.

A maioria das pessoas detetadas na rota da África Ocidental, que inclui as Canárias e onde a Frontex realizou 14.107 intervenções, era proveniente do Mali, do Senegal e da Guiné.