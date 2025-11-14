Mauritânia resgata cerca de 220 migrantes de uma embarcação
A guarda costeira da Mauritânia resgatou cerca de 220 migrantes de uma embarcação ao largo da costa de Nouadhibou (norte), onde foi encontrado um corpo, segundo uma fonte de segurança desta cidade mauritana.
Entre os migrantes resgatados na noite de quinta-feira, 15 foram transferidos para um centro médico, acrescentou a fonte.
Os migrantes - na sua maioria gambianos e senegaleses - seguiam a bordo de uma embarcação que partiu da costa da Gâmbia no início de novembro com o objetivo de chegar às ilhas Canárias (Espanha).
A fonte não especificou se a embarcação tinha sofrido uma avaria ou se foi simplesmente avistada pela patrulha da guarda costeira mauritana, nem forneceu detalhes sobre a causa da morte do migrante.
De acordo com os dados mais recentes da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), publicados na passada quarta-feira, as travessias irregulares para a União Europeia a partir da região da África Ocidental, a chamada "rota das Canárias", diminuíram 59% nos primeiros 10 meses de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024.
Na rota do Mediterrâneo Ocidental, principalmente a partir da Argélia, registou-se um aumento de 27% nos primeiros 10 meses deste ano, face a igual período de 2024.
A maioria das pessoas detetadas na rota da África Ocidental, que inclui as Canárias e onde a Frontex realizou 14.107 intervenções, era proveniente do Mali, do Senegal e da Guiné.