Medalhados no Europeu das Profissões já pensam no Mundial na China

Portugal obteve sete medalhas, duas de ouro, uma de prata e quatro de excelência, na 9.ª edição do EuroSkills, depois de ter competido com 32 países durante três dias na Dinamarca.

Marco Malheiro, de Ponte de Lima (Viana do Castelo), que conquistou uma medalha de ouro em soldadura, disse à Lusa que não esperava terminar no primeiro lugar.

"Eu não esperava, estava à espera de pelo menos uma medalha de excelência, mas o ouro foi fenomenal. É um orgulho, estou sem palavras", realçou.

Agora, segundo o soldador, "é ir à China e ganhar outra vez uma medalha de ouro".

A dupla Diogo Pinto, de Lousada (Porto), e Loris Sgroj, de Celorico de Basto (Braga), que venceu o ouro em integração de sistemas robóticos, lembrou que deu o seu melhor.

"Foi bastante tempo, nós trabalhámos e estudámos sempre, foram muitas semanas, foram feriados, muitas noites e foi esforço em tudo", observou Loris Sgroj, enquanto Diogo Pinto apontou Xangai como objetivo: "é para trazer o ouro outra vez".

Já os agraciados com a medalha de prata em mecatrónica, Diogo Botelho e Simão Alves, ambos de Torres Vedras (Lisboa), lembraram que não esperavam um resultado tão bom, dizendo que "os últimos dois dias correram mal".

A dupla também já está a preparar a 48.ª edição WorldSkills será realizada em Xangai, China, de 22 a 27 de setembro de 2026.

O galardoado com a medalha de excelência em fresa, Dmitry Zhivitsa, de Águeda (Aveiro) recordou que já "esperava este resultado".

"Além de todos os outros países terem tido uma boa prestação, esperava este resultado. A seguir vem o Mundial, mas além disso vem treino. Temos perto de um ano de preparação e acho que isso é o mais importante, treinar para fazer uma boa prestação e representar bem Portugal", salientou.

Também Leonor Silva, que venceu uma medalha de excelência na profissão de cabeleireira, disse estar "orgulhosa com o resultado".

"Foram longos meses de treino para estar aqui, não foram só estes três dias de competição", afirmou.

Nelson Ribeiro, de Felgueiras (Porto), que conquistou a excelência em controlo industrial, disse que "não estava nada à espera".

"Para mim, é muito orgulho. Esforcei-me para isso. Fico muito contente. Agora vem treino, mais foco, muito trabalho, para chegar a Xangai e ainda conseguir melhor", frisou.

Também o técnico de em instalações elétricas Bruno Ribeiro, de Vila Real, que venceu uma medalha de excelência disse que era o resultado que aguardava.

No balanço final, o o coordenador em Portugal da WorldSkills, que organiza o campeonato, disse que o EuroSkills "correu excelentemente" para Portugal.

"É uma equipa de excelência, conseguimos essa classificação na mesma, mantemos a classificação do último Europeu, é fantástico. Quer dizer que mesmo as concorrentes e os concorrentes que não tiveram medalha de excelência, a sua classificação foi alta, de modo que a classificação geral da equipa se mantivesse como equipa de excelência, que é uma coisa extraordinária para nós", sublinhou Gustavo Seia.

O responsável acrescentou que tinha "esperança de que o resultado fosse este" e que a preparação para Xangai "começa já amanhã".

O EuroSkills decorreu entre terça-feira e hoje em Herning, na península da Jutlândia, onde Portugal teve 15 jovens, distribuídos por 13 áreas profissionais, a competir. O evento teve cerca de 3.000 visitantes.