Médica aposentada de 114 anos é a pessoa mais idosa do Japão

Kagawa, um símbolo da extraordinária longevidade do Japão, formou-se em medicina antes da Segunda Guerra Mundial, trabalhou num hospital em Osaka durante a guerra e, mais tarde, administrou a clínica da família como obstetra e ginecologista. Aposentou-se aos 86 anos.

Aos 109 anos, Kagawa foi uma das portadoras da tocha para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021.

Na semana passada, a televisão local MBS News disse, citando a família, que a centenária não faz nada fora do comum para se manter saudável.

Mantém uma rotina regular, deita-se e acorda em horários fixos, e come pequenas porções, mas faz sempre três refeições por dia.

A antecessora como pessoa mais idosa do Japão levava uma vida igualmente ativa.

Nascida em 1911, Miyoko Hiroyasu estudou arte em Tóquio, lecionou na província de Hiroshima e criou três filhos.

Morreu a 29 de julho numa casa de repouso na província de Oita, onde passava os dias a ler jornais, a desenhar e a jogar cartas.

Apesar do declínio geral da população, a população idosa do Japão continua a crescer.

Em setembro de 2024, um número recorde de 36 milhões de pessoas - 29% da população - tinha 65 anos ou mais, a maior proporção de idosos do mundo.

As pessoas com 80 anos ou mais representam agora 10% da população, de acordo com o Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações.

O Japão conta mais de 95.000 pessoas com mais de 100 anos em todo o país.