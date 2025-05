Médica em Gaza fala de cenário difícil de descrever

O líder da Organização Mundial da Saúde apela, por seu turno, a Israel para que tenha "misericórdia" de Gaza. Tedros Adhanom insta Telavive a acabar com a guerra e a "destruição sistemática" do sistema de saúde do território palestiniano.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, praticamente toda a população de Gaza corre risco de morte iminente.



Num discurso em Genebra, perante a Assembleia Mundial da Saúde,. E lembrou queNa noite de quinta-feira, o primeiro-ministro israelita falou pela primeira vez sobre os incidentes desta semana com diplomatas internacionais, que foram alvejados por forças do Estado hebraico na Cisjordânia.