Médicos Sem Fronteiras alertam para violência crescente na Cisjordânia

O diretor da organização em Portugal, João Antunes, diz que a situação não acalmou em toda a região depois de as armas pararem na Faixa de Gaza.

Sobre o relatório conhecido esta quinta-feira, a organização fala de um bloqueio constante das forças israelitas aos cuidados de saúde para os palestinianos, com as ambulâncias a serem paradas e revistadas.###1632565## João Antunes afirma que isto faz diferença no socorro de quem precisa.