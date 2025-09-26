Médicos Sem Fronteiras suspendem apoio em Mocímboa da Praia
A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) anunciou hoje que suspendeu as atividades humanitárias em Mocímboa da Praia, quando há um recrudescimento de ataques terroristas na província moçambicana de Cabo Delgado, alertando que a violência torna "extremamente difícil" manter o apoio
"O agravamento da violência no norte de Moçambique está a tornar extremamente difícil a realização de atividades médicas com segurança em várias áreas da província de Cabo Delgado. Após os ataques registados este mês em Mocímboa da Praia, a Médicos Sem Fronteiras (MSF) tomou a difícil decisão de suspender temporariamente as suas atividades na vila e nas localidades do distrito [de Mocímboa da Praia]", lê-se num comunicado divulgado hoje por aquela Organização Não-Governamental (ONG).
Acrescenta que, desde o início de setembro, Mocímboa da Praia tem sofrido incursões armadas, com ataques de homens armados que "mataram e feriram brutalmente civis", ameaçaram a população e saquearam bens, atingindo bairros situados a poucos quilómetros do centro da localidade, sede do distrito, forçando milhares de pessoas a fugir.
"Foram igualmente suspensos o apoio em saúde mental e psicossocial, bem como as atividades comunitárias conduzidas por agentes de saúde em áreas remotas. Alguns pacientes que necessitam de cuidados especializados foram encaminhados para instalações de saúde em Pemba e Mueda", explica a ONG.
Víctor Leonor, chefe de operações dos MSF em Moçambique, citado no documento, manifestou "profunda" preocupação com a escalada da violência e com o seu impacto direto em todos os aspetos da vida das pessoas, incluindo o acesso aos cuidados de saúde.
Alertou ainda que "centenas de milhares" de pessoas necessitam "urgentemente" de assistência médica e humanitária em Cabo Delgado, "mas a insegurança continua a impedi-las de a obter. Isto resulta em mortes e sofrimento que poderiam ser evitados".
"Os MSF mantém-se empenhados em apoiar a população de Cabo Delgado e em retomar as atividades em Mocímboa da Praia, assim que tivermos garantias de que a nossa equipa poderá trabalhar em segurança", afirmou Víctor Leonor.
Os Médicos Sem Fronteiras recordam que já haviam sido "forçados" a suspender temporariamente o apoio médico em vários pontos de Cabo Delgado, por períodos que variaram de dias a semanas, ao longo deste ano, devido à insegurança armada, lançando o apelo a "todos os atores armados" que "garantam ativamente a proteção dos civis, dos trabalhadores humanitários e das instalações médicas face à violência em curso".
O Presidente moçambicano, Daniel Chapo, afirmou, na quinta-feira, que o combate ao terrorismo em Cabo Delgado deve ser assumido pelas Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), e não por forças estrangeiras, que estão no terreno.
Em Cabo Delgado, província rica em gás, as Forças Armadas de Moçambique contam com o apoio, no combate aos grupos terroristas que operam na região desde 2017, com forças do Ruanda e da vizinha Tanzânia - ao abrigo de um acordo de apoio transfronteiriço -, enquanto a missão militar dos países da África Austral deixou o terreno em julho de 2024.
A província de Cabo Delgado regista um recrudescimento de ataques de grupos rebeldes desde julho, tendo sido alvos os distritos de Chiúre, Muidumbe, Quissanga, Ancuabe, Meluco e mais recentemente Mocímboa da Praia, com registo de vários mortos.
Só em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ataques, no norte de Moçambique, a maioria reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico, um aumento de 36% face ao ano anterior, segundo dados divulgados.