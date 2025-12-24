"Medidas inaceitáveis". UE condena sanções dos EUA a cinco personalidades europeias

The EU condemns the U.S. travel restrictions against European citizens and officials.



Such measures are unacceptable between allies, partners, and friends.



The EU stands firm in its defense of freedom of expression, fair digital rules, and its regulatory sovereignty. https://t.co/Kh142DM676 — António Costa (@eucopresident) December 24, 2025

Em comunicado, a Comissão Europeia disse já ter pedido esclarecimentos às autoridades americanas e se for necessário promete responder "com rapidez e firmeza para defender autonomia regulatória contra medidas" que consideram injustificadas.





As figuras alvo de sanções são o ex-comissário europeu francês Thierry Breton e representantes de organizações não-governamentais que combatem a desinformação online e o discurso de ódio, nomeadamente Imran Ahmed, Clare Melford, Anna-Lena von Hodenberg e Josephine Ballon.



A União Europeia condenou esta quarta-feira as sanções impostas pelos Estados Unidos a cinco personalidades europeias empenhadas na regulamentação rigorosa do setor tecnológico. Estes cidadãos foram proibidos de entrar em território americano. O presidente da Comissão Europeia, António Costa, fala em medidas “inaceitáveis”.A decisão dos EUA acontece depois de estas cinco personalidades terem defendido uma regulamentação mais rigorosa do setor tecnológico, o queA Comissão Europeia já se opôs à medida aplicada pelas autoridades americanas, que acusam estes cidadãos europeus de tentarem "coagir" as plataformas de redes sociais a censurar vozes dos EUA.Na rede social X, o presidente da Comissão Europeia, António Costa, considerou que as medidas "são inaceitáveis entre aliados, parceiros e amigos"., escreveu Costa.A União Europeia “mantém-se firme na defesa da liberdade de expressão, de regras digitais justas e da sua soberania regulamentar”, acrescentou.