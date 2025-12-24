"Medidas inaceitáveis". UE condena sanções dos EUA a cinco personalidades europeias

Para António Costa, as medidas dos Estados Unidos "são inaceitáveis entre aliados, parceiros e amigos".

Foto: Stephanie Lecocq - Reuters

A União Europeia condenou esta quarta-feira as sanções impostas pelos Estados Unidos a cinco personalidades europeias empenhadas na regulamentação rigorosa do setor tecnológico. Estes cidadãos foram proibidos de entrar em território americano. O presidente da Comissão Europeia, António Costa, fala em medidas “inaceitáveis”.

A decisão dos EUA acontece depois de estas cinco personalidades terem defendido uma regulamentação mais rigorosa do setor tecnológico, o que foi visto pela Administração de Donald Trump como uma "censura" às empresas.

A Comissão Europeia já se opôs à medida aplicada pelas autoridades americanas, que acusam estes cidadãos europeus de tentarem "coagir" as plataformas de redes sociais a censurar vozes dos EUA.

Na rede social X, o presidente da Comissão Europeia, António Costa, considerou que as medidas "são inaceitáveis entre aliados, parceiros e amigos". 

“A UE condena as restrições de viagem impostas pelos EUA aos cidadãos e funcionários europeus”, escreveu Costa.

A União Europeia “mantém-se firme na defesa da liberdade de expressão, de regras digitais justas e da sua soberania regulamentar”, acrescentou.

Em comunicado, a Comissão Europeia disse já ter pedido esclarecimentos às autoridades americanas e se for necessário promete responder "com rapidez e firmeza para defender autonomia regulatória contra medidas" que consideram injustificadas.

As figuras alvo de sanções são o ex-comissário europeu francês Thierry Breton e representantes de organizações não-governamentais que combatem a desinformação online e o discurso de ódio, nomeadamente Imran Ahmed, Clare Melford, Anna-Lena von Hodenberg e Josephine Ballon.
