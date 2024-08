Médio Oriente. Egito coordena-se com UE no Mar Vermelho face a possível escalada

Abdelatty expressou ao comandante da missão naval da UE, Vasileos Gryparis, "a preocupação do Egito com a escalada em curso", aludindo a um possível ataque do Irão e respetivos aliados, incluindo os rebeldes Huthis, do Iémen, contra Israel, que atribuem a este país o assassínio do líder do grupo islâmico palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, na semana passada em Teerão.

O chefe da diplomacia egípcia também "reafirmou o apoio do Egito à missão", dada "a natureza defensiva do seu mandato no contexto dos crescentes desafios enfrentados pela navegação no Mar Vermelho", lê-se no comunicado do Governo egípcio.

Abdelatty alertou ainda para "o impacto direto das ameaças à segurança da navegação no Mar Vermelho na economia egípcia, devido à enorme queda nas receitas do Canal de Suez", e afirmou que "o Egito é um dos mais afetados" pelos ataques dos rebeldes iemenitas.

A missão naval da UE foi lançada em fevereiro passado sob o título `Operação Áspides`, a fim de ajudar a defender os navios que transitam no sul do Mar Vermelho contra ataques dos Huthis.

Este grupo xiita, apoiado pelo Irão, realizou dezenas de ataques com `drones` e mísseis contra navios israelitas e outros ligados a Israel nos mares Arábico e Vermelho desde novembro passado, a fim de prejudicar economicamente o Estado judaico pela guerra na Faixa de Gaza.

A tensão na região fez com que as principais companhias marítimas do mundo continuassem a ajustar as rotas para evitar a travessia do Mar Vermelho, por onde transita 8% do comércio mundial de cereais, 12% do comércio de petróleo e 8% do comércio mundial de gás natural liquefeito.

"É importante unir esforços para criar um ambiente seguro para a passagem de navios no Mar Vermelho e tranquilizar as companhias marítimas internacionais", disse o ministro egípcio, cujo país denunciou perdas "significativas" devido à queda nas receitas do Canal do Suez, que liga os mares Vermelho e Mediterrâneo.

Por seu lado, o comandante da `Operação Áspides` "manifestou o interesse em comunicar com os países da região [...] em especial o Egito", e "destacou o caráter defensivo da missão naval europeia, sublinhando o sucesso já obtido no evitar numerosos ataques Huthis", acrescentou a nota do Governo egípcio.