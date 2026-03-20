Médio Oriente. Guterres admite que ambos os lados estão a cometer crimes de guerra

Guterres parece considerar que Israel está a levar o conflito para a frente, e pediu ao presidente dos Estados Unidos para persuadir o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu a acabar com o conflito.





Guterres confessa que não falou com Trump desde o início da guerra, há três semanas, mas garante que está em contacto com a administração norte-americana.

Numa entrevista exclusiva ao, na antecâmara do Conselho Europeu, Guterres admitiu que “se há ataques tanto no Irão como vindo do Irão nas infraestruturas de energia, penso que há motivos razoáveis para considerar que isso possa constituir um crime de guerra”.Além desses ataques, o número crescente de vítimas civis em ambos os lados abre também a possibilidade de acusações de crimes de guerra.refere Guterres.“Estou convencido de que Israel, como estratégia, quer alcançar a destruição total da capacidade militar do Irão e a mudança de regime. E acredito que o Irão tem uma estratégia, que é resistir o máximo de tempo possível e causar o máximo de danos possível. Portanto, a chave para resolver o problema é que os EUA decidam afirmar que cumpriram sua missão”, acrescentou., referiu Guterres.. Esse objetivo foi alcançado. Mas isso está causando sofrimento dramático no Irão, na região e até mesmo em Israel. E está a causar um impacto devastador na economia global, cujas consequências ainda são muito difíceis de prever. Portanto, precisamos absolutamente pôr fim a este conflito”, disse.disse Guterres. “A situação está a sair de controlo e os ataques recentes representam uma escalada extremamente perigosa.”Trump admitiu nas redes sociais que o ataque de Israel às instalações do campo de gás natural de South Pars na quarta-feira não tinha a sua aprovação, levantando questões sobre qual a influência real dos EUA sobre o aliado israelita., disse Guterres, que argumenta ainda que a Rússia está a ser o principal beneficiário da crise no Médio Oriente. “A Rússia é já o grande vencedor”, enfatiza.Nesta entrevista, o secretário-geral da ONU aplaudiu ainda o facto de os líderes europeus se terem recusado em mandar navios para ajudar a reabrir o Estreito de Ormuz, apesar da raiva com que Trump reagiu a essa atitude.“Acho que esses países fizeram sua própria leitura da situação e acredito que tomaram a decisão de não se envolverem muito, sabendo que o objetivo mais importante é a desescalada”, refereiu Guterres.