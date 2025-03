Israel diz ter intercetado três misseis do Líbano. O ministro israelita da Defesa responsabiliza o Governo libanês pelo lançamento de rockets a partir daquele território.

Emitiu, por isso, ordens aos militares para responderem em conformidade, tendo já havido um ataque: há registo de um morto e três feridos.



O primeiro-ministro do Líbano já alertou para o possível retomar de operações militares no sul do país.