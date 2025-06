Médio Oriente. Papa Leão XIV diz ser essencial pacificar a região

Leão XIV recebeu em audiência Aoun, que se encontrou posteriormente com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano.

De acordo com um comunicado do Vaticano, nessas conversações "foi manifestada a esperança de que o Líbano, através do processo de estabilização e reforma, experimente uma nova fase de harmonia política e recuperação económica, o que lhe permitirá fortalecer os ideais de coexistência entre as religiões e de promoção do desenvolvimento que o caracterizam".

Sobre a situação no Médio Oriente, e perante uma escalada de tensão entre Israel e Irão, Leão XIV e Aoun concordaram na "necessidade necessária e essencial de promover a pacificação" daquela região, segundo o mesmo comunicado.

O Exército de Israel atacou hoje de madrugada a capital do Irão, com o Governo israelita a afirmar ter como alvo instalações nucleares e militares.

A imprensa oficial iraniana confirmou a morte tanto dos três dirigentes militares como de pelo menos seis cientistas nucleares.

Segundo as agências de notícias oficiais iranianas, pelo menos nove pessoas morreram e uma centena ficaram feridas devido aos ataques, estimando-se que entre estes se encontrem civis.