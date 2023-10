Um desses ataques, na região de Poltava, terá ferido três civis que foram hospitalizados.



A invasão da Ucrânia pela Rússia começou há 600 dias.



Nesta altura, o regime de Moscovo controla menos de um quinto do território, no leste do país.



O Presidente da Ucrânia assinalou a data, com apelos aos aliados para que continuem unidos e confiem na capacidade do país para vencer a guerra.