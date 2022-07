Meio ambiente australiano em declínio "chocante"

Relatório do Meio Ambiente de 2022 encomendado pelo Governo de Camberra avaliou os ecossistemas da Austrália e constatou que estes sofrem uma grave deterioração.





A intensidade e a frequência dos eventos climáticos extremos estão a mudar e por isso o documento inclui, pela primeira vez, capítulos dedicados aos episódios ambientais críticos. Nos últimos cinco anos, inundações inesperadas, secas intensas, incêndios florestais, tempestades e ondas de calor afetaram todo o território australiano e o mar que rodeia o continente.







Foram identificados 19 ecossistemas à beira do colapso e a existência de mais espécies de plantas não nativas do que nativas na Austrália. A degradação ambiental apontada no relatório revela que o país viu mais espécies a ficarem em risco de extinção do que qualquer outro continente.





No geral, a qualidade ambiental deteriorou-se desde 2016 e mais da metade está agora classificada como "pobre". De acordo como documento, esta destruição ambiental pode ser atribuída às mudanças climáticas, perda de habitat, espécies invasoras, poluição e mineração.





A ministra do Meio Ambiente, Tanya Plibersek, declarou que o documento descreve uma história "chocante" e "às vezes deprimente".



"Se continuarmos na trajetória em que estamos, os preciosos lugares, paisagens, animais e plantas que imaginamos quando pensamos em casa podem não estar aqui para nossos filhos e netos", acrescentou Plibersek, prometendo implementar novas políticas e leis.





O documento reiterou que a expansão urbana em terra e da extração excessiva no mar está a reduzir a quantidade e a qualidade do habitat nativo fora das áreas protegidas. As cinco áreas urbanas com a perda de habitat florestal e florestal mais significativa foram Brisbane, Gold Coast para Tweed Heads, Townsville, Sunshine Coast e Sydney.





A redução e a degradação do habitat continua a ser as principais ameaças às espécies terrestres e costeiras na Austrália, nomeadamente devido à intensidade dos fogos florestais e temperaturas extremas, tendo impacto em quase 70 por cento das espécies ameaçadas.





O relatório revelou que o número de espécies em risco identificadas aumentou oito por cento desde 2016.

. Em 2019, a espécie foi elevada de vulnerável a ameaçada de extinção.





O coala e a cacatua de gangue estão entre as mais de 200 espécies de animais e plantas com ameaças atualizadas desde 2016. Muitas dessas espécies são exclusivas da Austrália.





Os especialistas dizem que,, a menos que haja uma intervenção rápida que contrarie a tendência do declínio.

No relatório, foram documentados os efeitos diretos dos danos ambientais na saúde humana, por exemplo, do fumo dos incêndios florestais associadas a doenças do foro pulmonar. A destruição ambiental custa milhões de dólares à economia, com as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade representando riscos financeiros nacionais e globais.







"A degradação ambiental é agora considerada uma ameaça à humanidade, o que pode causar colapsos sociais com consequências graves e duradouras", afirmou o relatório.



Cultura indígena

Pela primeira vez, este relatório tem um capítulo indígena separado, dedicado a vozes indígenas, no qual se destaca a importância de cuidar do país como um todo.





Incluir uma voz indígena exigiu uma mudança à abordagem anterior que descrevia o meio ambiente separadamente das pessoas. Em vez disso, o documento de 2022 procurou realçar a importância do bem estar das pessoas estar associado ao meio ambiente e à cultura.





Por exemplo, os guardas florestais indígenas administram 44 por cento da propriedade da área protegida nacional e mais de dois mil guardas florestais são financiados pelo programa de guardas florestais indígenas do Governo Federal.





O Relatório do Meio Ambiente é realizado desde 1995 e avalia o estado ambiental australiano a cada cinco anos. O último fora editado em 2016 e falava do clima, no futuro. Em 2022, a avaliação de como as alterações climáticas estão a prejudicar o meio ambiente já é o tempo presente, disse a principal autora do diagnóstico, Emma Johnston, da Universidade de Sydney.







O relatório foi entregue ao governo anterior no ano passado, mas a divulgação foi adiada até depois das eleições de maio.



"Ele conta uma história de crise e declínio no meio ambiente da Austrália e de uma década de inação do governo e ignorância intencional", concluiu Plibersek, em comunicado.