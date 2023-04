Meio digital Insider dos EUA vai começar a usar inteligência artificial

(Um `chatbot` pode ser definido como um programa de computador feito para ter uma conversa com um ser humano).

O primeiro passo vai ser o estabelecimento de um grupo de trabalho para testar normas de incorporar responsavelmente a IA no seu fluxo de trabalho, antes de começar a aplicar um conjunto de regras e práticas no trabalho com a IA na sala da redação.

A equipa vai incluir uma dezena de "jornalistas muito experimentados e com grande ponderação" da Insider, garantiu Carlson.

Estes trabalhadores vão experimentar o uso da IA na redação dos seus artigos.

"O ChatGPT pode ser útil para a investigação e a discussão de ideias, mas engana-se com frequência", segundo um memorando da empresa, consultado pela Axios.

"O ChatGPT não é um jornalista. Você (jornalista da Insider) é o responsável pela exatidão, imparcialidade, originalidade e qualidade de cada palavra das suas histórias", acrescentou-se neste texto.

O memorando avisa ainda que a IA pode gerar informação errada e plagiar material de terceiros.