Meio milhão de pessoas em Gaza em risco de fome "catastrófica", indica relatório da IPC

O relatório projeta que quase 71.000 casos de malnutrição aguda, incluindo 14.100 casos graves entre crianças dos 6 aos 59 meses, deverão ocorrer entre abril de 2025 e março de 2026.

A avaliação refere que houve uma "grande deterioração" desde outubro de 2024, concluindo que, a fome só não está atualmente a ocorrer por o cessar-fogo de dois meses entre Israel e o Hamas ter levado "a um alívio temporário" da crise alimentar.





“Os bens indispensáveis ​​à sobrevivência das pessoas estão esgotados ou deverão esgotar-se nas próximas semanas” alertou, referindo que o retomar das hostilidades e o bloqueio israelita à ajuda - em curso desde o início de março - "reverteram" quaisquer melhorias registadas no início do ano.







Os planos israelitas para operações militares de grande escala em Gaza, juntamente com a "persistente incapacidade" das agências de ajuda para entregar bens e serviços essenciais, significam a existência de um "alto risco" de fome no período de projeção de 11 de maio a 30 de setembro, apontou.





As estimativas apontam que um em cada cinco habitantes de Gaza pode vir sofrer de fome naquele período. A análise acrescenta que se prevê uma subnutrição aguda generalizada, especialmente no norte de Gaza, uma área quase totalmente destruída, e em Rafah, na parte mais a sul da Faixa de Gaza.





Israel culpa Hamas

Um porta-voz israelita, David Mencer, negou que haja fome em Gaza e culpou o Hamas por uma "crise alimentar planeada" e por roubar ajuda destinada a civis.





David Mencer desvalorizou o relatório, referindo que o IPC "fala constantemente de fome". Esta "nunca aconteceu por causa dos esforços de Israel para obter mais ajuda", acrescentou.



O Hamas negou várias vezes estas alegações, acusando por sua vez Israel de usar a fome como arma de guerra.



"Além disso, os mecanismos de distribuição propostos irão provavelmente criar barreiras de acesso significativas para grandes segmentos da população", criticou.





Prevendo que a continuação do bloqueio possa levar á deslocação de pessoas em busca de áreas com melhores acessos a bens alimentares, o IPC conclui que "isto agravaria a agitação civil e a competição pelos escassos recursos que restam, corroendo ainda mais quaisquer mecanismos limitados de apoio e de enfrentamento da comunidade que ainda existam.”



FAO aprova conclusões

"Podemos certamente presumir que os tipos de números que estamos a ver neste relatório só continuarão a aumentar", afirmou Bechdol. O relatório mostra que há "um número muito grande de pessoas a enfrentar agora a fome".

Escalada de preços





O relatório do IPC aponta para um aumento de 3.000% no preço da farinha de trigo desde Fevereiro em Deir el-Balah, no centro de Gaza, e Khan Younis, no Sul.



Em declarações à Reuters através de uma aplicação de mensagens, a habitante da Gaza citou a dependência de alimentos enlatados, água pouco saudável e pão feito com farinha infestada de insetos. E deixou uma pergunta. "Sabe o que é não conseguir fazer uma refeição com frango, legumes ou carne durante várias semanas?"







O documento da iniciativa reflete os alertas das agências internacionais sobre uma catástrofe iminente e aponta falhas na distribuição de bens planeada por Israel.A previsão é de que, sendo que 469.500 delas deverão atingir níveis "catastróficos".Os autores do relatório apelam a uma ação urgente para evitar o risco "cada vez mais provável" de fome.As principais conclusões do documento mostraram que 1,95 milhões de pessoas, ouA análise de outubro do IPC dizia que 133 mil pessoas estavam na categoria "catastrófica".O presidente israelita, Isaac Herzog, pediu na segunda-feira à comunidade internacional auxílio para desenvolver um novo plano de forma a distribuir ajuda diretamente ao povo de Gaza, excluindo o Hamas do processo.O plano para a distribuição das autoridades israelitas foi por sua vez criticado pelo IPC, que o considera "altamente insuficiente para satisfazer as necessidades essenciais da população em termos de alimentação, água, abrigo e medicamentos"."A ação imediata é essencial para evitar mais mortes, fome e desnutrição aguda e para um declínio da fome", aconselhou.Para que a fome seja declarada, pelo menos 20 por cento da população tem de sofrer uma extrema escassez de alimentos, sendo que uma em cada três crianças gravemente subnutridas e duas pessoas em cada 10.000, morrem diariamente de fome ou de subnutrição e de doenças.O relatório "", reagiu entretanto Beth Bechdol, vice-diretora da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)."Desde dois de março, o bloqueio abrangente impediu realmente a entrega de mantimentos humanitários essenciais e até comerciais", disse a responsável da FAO à Reuters.Na Cidade de Gaza, Ghada Mohammad, mãe de cinco filhos, disse que teve de pagar cerca de 1.000 shekels (281 dólares) para comprar um saco de 2 kg de farinha, que normalmente custaria 25 shekels antes da guerra e durante os períodos de cessar-fogo em Janeiro e Fevereiro.