Meios de comunicação na Índia representam frequentemente mulheres no papel de vítimas

Esta tendência, segundo vários estudos e especialistas, não só distorce a realidade de mais de 700 milhões de mulheres indianas, como também perpetua estereótipos numa sociedade em constante mudança.

Esta questão esteve no centro do painel de discussão "Invisíveis ou vítimas: a reportagem sobre as mulheres na Índia". Especialistas e jornalistas locais reuniram-se com a agência espanhola EFE para analisar as causas e as consequências desta representação limitada.

T.K. Rajalakshmi, um veterano editor do semanário Frontline, não hesitou em apontar a raiz económica do problema: "Os meios de comunicação social esquivaram-se à sua responsabilidade social em busca de maiores lucros".

Numa paisagem mediática competitiva, a crueza da violência contra as mulheres é frequentemente explorada para captar a atenção de um público na procura por emoção, deixando na sombra inúmeras histórias de mulheres que lideram empresas, inovam na ciência, têm sucesso no desporto ou simplesmente desafiam os limites impostos por uma sociedade tradicional.

Esta prioridade à vitimização pode ter um impacto negativo na perceção pública e na autoestima das mulheres.

A falta de mulheres por detrás das câmaras e nas redações também desempenha um papel crucial, de acordo com Ashutosh, fundador do meio de comunicação digital Satya Hindi.

"Por mais sensível que um homem seja às questões de género, pode ter dificuldade em fazer justiça total à história. Esta observação sublinha a forma como a perspetiva masculina, ainda prevalecente em muitos meios de comunicação social indianos, pode influenciar inconscientemente a escolha dos temas, a abordagem narrativa e a linguagem utilizada nas reportagens sobre as mulheres", adiantou Ashtosh.

A ausência de vozes femininas na tomada de decisões editoriais pode perpetuar estereótipos e limitar a diversidade das histórias contadas, proporcionando uma visão enviesada da realidade.

A Índia viveu um antes e um depois em 2012, na sequência da violação coletiva e do assassinato de uma mulher de 23 anos em Nova Deli, que provocou protestos em massa na Índia.

A mulher, de nome Jyoti Singh mas apelidada de "Nirbhaya" ("destemida" em hindi), morreu num hospital de Singapura duas semanas depois de sucumbir aos graves ferimentos.

Embora o caso tenha levado a um endurecimento das leis contra os abusos, Julie Thekkudan, especialista e ativista da Equality Now no Sul da Ásia, afirmou que o caso serviu de "referência" para outras coberturas de violação, que em muitos casos só são amplificadas se envolverem "violência física ou uma agressão brutal".

Esta situação conduz a "uma sexualização dos acontecimentos de violência contra as mulheres" que é perpetuada pela cultura de impunidade da Índia, acrescentou a ativista.

Thekkudan salientou que, apesar de a Índia ter cerca de 300 faculdades que oferecem cursos de jornalismo ou comunicação, apenas cerca de 10% incluem disciplinas sobre questões de género.

A procura constante de morbidez é uma consequência desta falta de regras e de educação, de uma mentalidade tradicional e de uma vontade de ganhar mais dinheiro que dá prioridade aos leitores em detrimento da ética e coloca sempre a mulher violada ou agredida no centro da história, em vez do crime.

Um dos exemplos mais recentes desta má prática, recordaram, ocorre quase anualmente para comemorar alguns casos de violação que foram particularmente noticiados, quando os meios de comunicação social podem ir ao local onde o crime ocorreu por ocasião do seu aniversário.

No entanto, em vez de contar a história de uma forma que ajude a sensibilizar o público ou a relatar os fracassos ocorridos, concordam que o objetivo é muitas vezes procurar os pormenores sangrentos do acontecimento.

"Penso que as mulheres e os homens devem ser igualmente sensibilizados para uma sociedade melhor, porque, afinal, os homens não são nossos inimigos, precisamos deles neste objetivo social, neste progresso", concluiu Rajalakshmi.