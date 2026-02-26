Mundo
Melania Trump vai presidir a reunião do Conselho de Segurança da ONU
A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, irá presidir a uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, durante a presidência rotativa do órgão, a partir de segunda-feira. Será a primeira vez que uma primeira-dama do país irá presidir a uma sessão do Conselho.
“A primeira-dama Melania Trump está prestes a fazer história nas Nações Unidas”, afirma a presidência dos Estados Unidos, que adianta que a presidência norte-americana do órgão irá “sublinhar o papel da educação na promoção da tolerância e da paz mundial”.
Segundo fontes da Casa Branca, deverão ser abordados os temas da educação e da tecnologia, com um encontro sobre o tema já na segunda-feira.
A presidência do Conselho de Segurança é rotativa e assumida mensalmente por um dos membros do órgão.
Segundo fontes da Casa Branca, deverão ser abordados os temas da educação e da tecnologia, com um encontro sobre o tema já na segunda-feira.
A presidência do Conselho de Segurança é rotativa e assumida mensalmente por um dos membros do órgão.