Melanoma. Vacina experimental apresenta "resultados positivos"

As farmacêuticas Merck e Moderna acabam de anunciar em comunicado conjunto "resultados positivos" de ensaios clínicos, de uma vacina experimental, destinada a doentes com melanoma em estado avançado.





A informação divulgada esta quarta-feira é considerada pelas farmacêuticas como um marco no desenvolvimento de terapias anticancerígenas baseadas em ARN mensageiro (ARNm).





O ensaio clínico, conhecido como Intismeran, incluiu 1137 doentes de alto risco, todos com melanoma em estado avançado (um dos tipos mais agressivos de cancro da pele) e que tinham sido previamente submetidos a cirurgia.





O tratamento combina o Keytruda, um medicamento de imunoterapia fabricado pela empresa alemã Merck, com uma vacina de ARNm personalizada da Moderna (farmacêutica norte-americana), criada com base numa análise das mutações detectadas nos próprios tumores dos doentes.





De acordo com as duas empresas, a combinação da vacina experimental com a imunoterapia permitiu melhorar de forma "estatisticamente significativa" a sobrevida dos doentes, sem apresentarem recaídas.





Os voluntários que participaram no tratamento foram distribuídos aleatoriamente para receberem até nove doses de Keytruda, juntamente com a vacina personalizada, ou apenas Keytruda, durante cerca de um ano.





Apesar do anúncio, as farmacêuticas não divulgaram, nesta fase, os dados estatísticos detalhados relativos ao ensaio clínico realizado.





A Merck e a Moderna contam apresentar os novos resultados num próximo congresso médico e partilhá-los com as entidades reguladoras.

Entratanto, apesar de os resultados serem ainda experimentais, as acções das duas farmacêuticas subiram em flexa.





Nas negociações antes da abertura do mercado, as ações da Moderna subiram 40%, enquanto as da Merck registaram uma subida de 2%.





C/ agências