Melilla. Sobe para 23 o número de migrantes mortos ao tentar entrar no enclave

Perto de dois mil migrantes forçaram a passagem na fronteira do enclave espanhol com Marrocos.



As autoridades garantem que mais de uma centena conseguiu passar.



Os confrontos provocaram ainda dezenas de feridos.



O Presidente do Governo de Espanha atribui culpas a máfias de tráfico de migrantes.



Esta é a primeira tentativa de entrada massiva desde março, altura em que se normalizaram as relações entre Madrid e Rabat, depois de Espanha ter apoiado a proposta de Marrocos para o Saara Ocidental.