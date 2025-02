Meloni visita Francisco no hospital. Papa está responsivo e "não perdeu sentido de humor"

"Brincamos como sempre. Ele não perdeu seu famoso sentido de humor", disse Meloni num um comunicado, depois da visita ao papa Francisco.





"Estou muito feliz por tê-lo encontrado alerta e responsivo".



A visita de Meloni é a primeira confirmada desde que foi hospitalizado na sexta-feira, dos funcionários do Vaticano e a própria equipa médica.De acordo com as informações avançadas pelo Vaticano nos últimos dias, o líder da Igreja Católica, de 88 anos e que já não tem parte de um pulmão, tem estado acordado e a comer normalmente, tendo se já levantado da cama “após uma noite tranquila”, um dia após os exames confirmarem o diagnóstico de pneumonia em ambos os pulmões, além de bronquite asmática., anunciou esta quarta-feira de manhã o Vaticano num comunicado publicado no canal de Telegram.Ainda assim, mantêm-se as preocupações com o estado de saúde do Bispo de Roma., lê-se no comunicado divulgado na terça-feira.“Devido à saúde do Santo Padre, a audiência jubilar de sábado, 22 de fevereiro, foi cancelada” e Francisco não poderá presidir à missa de domingo, foi anunciado em comunicado.Francisco foi internado no hospital Gemelli, em Roma, na sexta-feira após uma semana com um quadro clínico de bronquite que piorou. Na terça-feira à noite, o Vaticano confirmou que uma tomografia computadorizada de tórax revelava o início de pneumonia bilateral além de bronquite asmática, já em tratamento.