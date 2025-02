Membro da missão internacional morto em luta contra gangues no Haiti

A Missão Multinacional de Apoio à Segurança (MSS) no Haiti informou que um oficial da polícia queniana ficou ferido num tiroteio "durante uma operação em Ségur-Savien, no departamento de Artibonite", no leste do país.

"O oficial foi imediatamente evacuado por via aérea para o hospital de nível 2 em Aspen (no centro dos Estados Unidos), mas infelizmente sucumbiu aos ferimentos", lê-se numa declaração da missão publicada na rede social X.

A missão queniana disse em comunicado que os polícias estavam a responder a um pedido de ajuda de residentes de uma área conhecida como Pont-Sonde, a cerca de 100 quilómetros da capital, Porto Príncipe.

Um dirigente da missão, Jack Ombaka, agradeceu à equipa do hospital e às forças de El Salvador que também combatem os gangues pela ajuda após o tiroteio.

"Este é o preço que o nosso corajoso oficial pagou - foi morto enquanto lutava pelo povo do Haiti", disse Ombaka em comunicado. "Saudamos o nosso herói caído", acrescentou.

A morte surgiu quatro dias depois do secretário-geral da ONU, António Guterres, ter dito que iria solicitar que as Nações Unidas assumam o financiamento das despesas estruturais e logísticas da força multinacional no Haiti.

"Se o Conselho de Segurança aceitar esta proposta, teremos as condições para finalmente ter uma força eficaz para derrotar os gangues no Haiti e criar as condições para que a democracia prospere", disse Guterres.