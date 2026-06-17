Membros do G7 prontos para contribuir para acordo no Médio Oriente e reafirmam apoio à Ucrânia

Numa posição conjunta publicada esta quarta-feira, os países do G7 que estão reunidos na cidade francesa de Evian dizem estar empenhados em reduzir a dependência do Estreito de Ormuz e pedem o fim dos combates.Israel atacou esta manhã o Líbano. O alvo foi o sul do país. Foram lançados ataques aéreos em várias cidades libanesas.São ataques que ignoram os avisos do Irão. Ontem o ministro dos Negócios Estrageiros iraniano tinha avisado que se Israel continuar a atacar o Líbano, esses ataques podem comprometer o memorando de entendimento atingido entre estados unidos e iranianos e que será assinado na sexta-feira.Noutra frente, os países do G7 reafirmaram o apoio à Ucrânia com mais material e querem continuar a exercer pressão à Rússia.Isso mesmo foi dito esta madrugada pelo presidente francês, Emannuel Macron.A cimeira do G7 termina hoje.